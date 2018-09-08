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Новости

Сегодня в Москве будет снова теплее, чем обычно в сентябре

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09:00 08.09.2018

Сегодня синоптическая карта столичного региона будет представлена областью повышенного атмосферного давления. Это значит, что москвичей ждет погожий и комфортный осенний денек с температурным фоном на 5-6 градусов выше многолетней нормы начала сентября.

Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без осадков. Максимальная температура в городе +23…+25°, по области +21…+26°. Ветер юго-восточный 1-6 м/с. Относительная влажность 21-26%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., - сообщает сайт "Метеовести".

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