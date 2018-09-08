Сегодня в Москве будет снова теплее, чем обычно в сентябре

09:00

Сегодня синоптическая карта столичного региона будет представлена областью повышенного атмосферного давления. Это значит, что москвичей ждет погожий и комфортный осенний денек с температурным фоном на 5-6 градусов выше многолетней нормы начала сентября.



