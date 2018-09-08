Священный Синод РПЦ выразил протест в связи с действиями Вселенского патриархата

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Священный Синод Русской православной Церкви выразил в субботу решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике генерального секретариата Священного Синода Константинопольского Патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой Церкви -- архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) -- "экзархами" Константинопольского Патриархата в Киеве.

"Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями, создают реальную угрозу единству всего мирового православия. Священный Синод Русской Православной Церкви заявляет, что вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на Патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской Церкви, которые их поддерживают", - говорится в заявлении синода РПЦ.