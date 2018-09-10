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Новости

В понедельник в Москве температура воздуха понизится до климатической нормы

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08:55 10.09.2018

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта с юга, из-за чего облачность уплотнится, кое-где могут брызнуть небольшие дожди, приток солнечного тепла сократится, а дневная температура понизится почти до своей климатической нормы.

Днем облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в городе +19…+21°, по области +17…+22°. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность 50-55%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., - сообщает сайт "Метеовести".

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