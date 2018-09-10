В понедельник в Москве температура воздуха понизится до климатической нормы

08:55

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта с юга, из-за чего облачность уплотнится, кое-где могут брызнуть небольшие дожди, приток солнечного тепла сократится, а дневная температура понизится почти до своей климатической нормы.



