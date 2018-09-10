Во Владимирской области, Приморье и Хабаровском крае пройдет второй тур губернаторских выборов
09:05 10.09.2018
Во Владимирской области ожидается второй тур губернаторских выборов. Действующий губернатор Светлана Орлова набрала 36,46%, её ближайший конкурент — кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин — 31,28%.
На третьем месте Сергей Бирюков от "Справедливой России" (17,39%), на четвёртом месте — Сергей Глумов от "Патриотов России" (6,80%). Данные приведены на момент обработки 98,78% протоколов.
Также регионами, в которых объявили о втором туре выборов губернатора, стали Приморье и Хабаровский край. Там действующие лидеры не смогли набрать более 50% голосов. Life.ru
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