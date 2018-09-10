Фильм "Собибор" выдвинут на "Оскар" от России
20:00 10.09.2018
Военная драма «Собибор», которая стала режиссерским дебютом Константина Хабенского, выдвинута от России на «Оскар».
Картина «Собибор» выдвинута на американскую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский оскаровский комитет, заседание которого прошло в Доме кино в Москве. НТВ
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