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Фильм "Собибор" выдвинут на "Оскар" от России

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20:00 10.09.2018

Военная драма «Собибор», которая стала режиссерским дебютом Константина Хабенского, выдвинута от России на «Оскар».

Картина «Собибор» выдвинута на американскую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский оскаровский комитет, заседание которого прошло в Доме кино в Москве.  НТВ

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