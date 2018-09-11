Сталлоне собирается снимать "Рэмбо-5"
07:24 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне в скором времени приступает к съемкам очередного фильма про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо. Об этом исполнитель объявил в понедельник в своем "Инстаграме".
"Приступаю скоро и очень взволнован. Мир, возможно, меняется, но не он", - написал актер, разместив снимок своего персонажа из картины "Рэмбо IV" (Rambo, 2007). "Ничто не закончено!" - дописал он, позаимствовав одно из коронных выражений своего героя.
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