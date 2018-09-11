В Иркутской области часть школы обрушилась прямо во время занятий
12:00 11.09.2018
Уроки в школе поселка Уян Куйтунского района Иркутской области закончились досрочно утром, 11 сентября. Прямо во время занятий обрушилась часть здания. Рухнул трещавший по швам переход между корпусами, благо в этот момент никого из ребят и учителей рядом не было, так что пострадавших удалось избежать. Детей тут же эвакуировали, и отпустили домой. Правда, по словам руководителей школы, ребята успели перепугаться.
- Этот переход между корпусами школы был законсервирован года два, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске мэр Куйтунского района Андрей Полонин. – Никаких классов там нет, двери были закрыты, поэтому дети туда не заходили. Так как он находился в аварийном состоянии, мы планировали его снести, потому что он там просто не нужен.
Занятия здесь теперь начнутся только после того, как разрешение даст специальная комиссия, которая уже выехала на место происшествия, чтобы тщательно обследовать здание. irk.kp.ru
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