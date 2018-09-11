0
0
67
Новости

В Иркутской области часть школы обрушилась прямо во время занятий

Добавить в избранное

12:00 11.09.2018

Уроки в школе поселка Уян Куйтунского района Иркутской области закончились досрочно утром, 11 сентября. Прямо во время занятий обрушилась часть здания. Рухнул трещавший по швам переход между корпусами, благо в этот момент никого из ребят и учителей рядом не было, так что пострадавших удалось избежать. Детей тут же эвакуировали, и отпустили домой. Правда, по словам руководителей школы, ребята успели перепугаться.

- Этот переход между корпусами школы был законсервирован года два, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске мэр Куйтунского района Андрей Полонин. – Никаких классов там нет, двери были закрыты, поэтому дети туда не заходили. Так как он находился в аварийном состоянии, мы планировали его снести, потому что он там просто не нужен.

Занятия здесь теперь начнутся только после того, как разрешение даст специальная комиссия, которая уже выехала на место происшествия, чтобы тщательно обследовать здание.  irk.kp.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 11.09.2018
Турция перебросила танки и спецназ на границу с Сирией
0
42
09:20 11.09.2018
"Адмирала Кузнецова" включили в список худших авианосцев в мире
0
41
08:15 11.09.2018
Компания из США приступила к новым поискам затонувшей подлодки "Сан-Хуан"
0
46
07:35 11.09.2018
На Дальнем Востоке начались масштабные военные учения
0
60
08:35 10.09.2018
Самолеты ВВС Германии могут присоединиться к ударам по Сирии
0
104
07:12 10.09.2018
Пентагон: В районе Дейр-эз-Зора у нас нет фосфорных бомб
0
104
20:39 09.09.2018
Минобороны РФ: ВВС США отбомбились в Сирии фосфорными боеприпасами
0
121
12:20 09.09.2018
Франция решила обновить группировку своих военных спутников
0
128
11:23 09.09.2018
Турция приглашена на российско-китайские учения "Восток-2018" - СМИ
0
138
20:24 08.09.2018
В Сирии Пентагон намерен использовать свои методы борьбы с терроризмом
0
149

Возврат к списку