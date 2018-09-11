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Новости

Америка поддержала Украину в борьбе за автокефалию

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22:50 11.09.2018

Посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбек на встрече с президентом Украины Петром Порошенко поддержал Украинскую православную церковь Киевского патриархата в вопросе получения автокефалии, - пишет Взгляд.

«Посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и в праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь», – сообщает пресс-служба украинского президента.

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