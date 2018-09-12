В России нужен лоукостер для внутренних авиалиний - Минтранс
07:30 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтранс поддерживает идею создания нового российского лоукостера, который может быть ориентирован на внутренние авиаперевозки, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума.
"Конечно, поддерживаем. Естественно. На всевозможных, на внутренних линиях в первую очередь. У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные емкости",- сказал министр.
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