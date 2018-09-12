Консерваторы обсуждают отставку Мэй - СМИ
10:05 12.09.2018 Источник: Газета.Ru
Около 50 британских парламентариев-консерваторов провели встречу, на которой обсудили отставку премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.
Главная причина недовольства нынешним премьером — это отсутствие четкого плана и условий по выходу Британии из Евросоюза.
По данным телеканала, для отставки Мэй необходимо набрать 48 заявлений от парламентариев с требованием вынести вотум недоверия премьеру. Источники телеканала утверждают, что в настоящий момент этот вопрос координируется, он может быть поднят публично в течение нескольких недель. Газета.Ru
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