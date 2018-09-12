Американский астронавт ответил на предположение о намеренной порче "Союза"
10:20 12.09.2018 Источник: Газета.Ru
Американский астронавт, командир Международной космической станции Эндрю Фойстел опроверг высказанную ранее главой «Роскосмоса» версию, что отверстие на корабле «Союз» могло быть сделано в космосе. Ранее информацию о том, что дыру на «Союзе» могли просверлить американские астронавты, распространил «Коммерсант».
«Я могу однозначно заявить, что команда не имеет к этому отношения, без сомнения, и я считаю постыдным и странным, что кто-то тратит время, рассуждая о том, что в этом замешан экипаж», — заявил Фойстел в интервью ABC News — Единственное, что экипаж сделал, это должным образом отреагировал, следуя нашим аварийным процедурам, в итоге найдя утечку и заделав дыру. Сделав это, мы гарантировали продолжение операций на станции, гарантировали возможность экипажа остаться на орбите и продолжить выполнение той важной работы, которой мы занимаемся на МКС». Газета.Ru
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