Победа Трампа на выборах 2016 года привела руководство Google в состояние паники - СМИ

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа республиканца Дональда Трампа на всеобщих выборах в США 2016 года привела в состояние паники и шока основателей Google ("Гугл") Сергея Брина и Ларри Пейджа, а также остальных членов руководства этой американской компании. Об этом сообщил в среду новостной интернет-сайт Breitbart News ("Брайтбарт ньюс").

Он выложил видеозапись регулярной еженедельной встречи руководителей Google, состоявшейся вскоре после президентских выборов. Во встрече участвовали, помимо Брина и Пейджа, вице-президенты компании Кент Уолкер и Эйлин Нотон, финансовый директор Рут Порат и генеральный директор Сундар Пичаи.