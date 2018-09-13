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Победа Трампа на выборах 2016 года привела руководство Google в состояние паники - СМИ

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07:30 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа республиканца Дональда Трампа на всеобщих выборах в США 2016 года привела в состояние паники и шока основателей Google ("Гугл") Сергея Брина и Ларри Пейджа, а также остальных членов руководства этой американской компании. Об этом сообщил в среду новостной интернет-сайт Breitbart News ("Брайтбарт ньюс").

Он выложил видеозапись регулярной еженедельной встречи руководителей Google, состоявшейся вскоре после президентских выборов. Во встрече участвовали, помимо Брина и Пейджа, вице-президенты компании Кент Уолкер и Эйлин Нотон, финансовый директор Рут Порат и генеральный директор Сундар Пичаи.

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