Гордон Браун заявил, что миру грозит новый экономический кризис
10:20 13.09.2018 Источник: Известия
Мир стоит на грани нового экономического кризиса, преодолению которого препятствует политика протекционизма президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.
«Мы находимся под угрозой скатывания в новый кризис. Необходимо резкое пробуждение в связи с нарастанием рисков, но мы сейчас находимся в мире, лишенном лидеров», — заявил политик в интервью The Guardian.
По его словам, утрата доверия в финансовом секторе отразится на утрате доверия между странами. Браун подчеркнул, что в условиях разобщенности, породившей протекционизм и популизм, взаимодействие правительств и центробанков, которое наблюдалось в 2008 году, выглядит нереальным. Известия
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