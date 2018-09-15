Посольство РФ в Швейцарии отреагировало на обвинения в адрес Москвы

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Швейцарии опровергло сообщения местных СМИ о том, что российский посол якобы был вызван в МИД страны, где ему выразили протест и "потребовали от России немедленно прекратить шпионскую деятельность". Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе посольства.

"Ежедневные контакты с коллегами в Федеральном департаменте иностранных дел являются обычной дипломатической практикой, содержание наших бесед с коллегами в третьих странах в дипломатической практике России комментировать не принято, - сказал представитель посольства. - В то же время можем заверить, что со стороны наших швейцарских партнеров никаких обвинений и представлений в последнее время не делалось".

Как сообщило в пятницу Швейцарское телеграфное агентство (ATS), МИД Швейцарии "вызвал посла России, чтобы выразить протест против попытки атаки со стороны двух российских шпионов". Дипломатическое ведомство "потребовало от России немедленно прекратить свою шпионскую деятельность", а также информировало, что усилен контроль аккредитации дипломатов, указывает ATS.

В свою очередь газеты "Тагас анцайгер" и "Трибюн де Женев" опубликовали в пятницу и субботу статьи, в которых утверждается, что "два российских агента, специалиста по электронным операциям, имели задание проникнуть в информационные системы Швейцарии". Мишенью для слежки при этом якобы должны были стать химическая лаборатория в Шпице и европейское представительство Всемирного антидопингового агентства (WADA, ВАДА) в Лозанне.

Эти статьи были расценены ранее посольством РФ как "очередной очевидный антироссийский вброс". При этом был особо подчеркнут факт "злонамеренности" публикации по слежке за WADA, появившейся буквально на следующий день после принятого 14 сентября Комитетом WADA по соответствию решения рекомендовать исполнительному комитету организации восстановить Российское антидопинговое агентство в правах на заседании 20 сентября.



