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Проблемы села предлагают решать силами волонтеров

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15:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальные проекты помогут возродить интерес людей в России к сельской жизни, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

"Люди уезжают в города, покидают село, и жизнь постепенно затухает. <...> Наша задача, в том числе с молодыми ребятами, волонтерскими движениями, вдохнуть жизнь в село: в клубы, медицину, образование, инфраструктуру. Вот это все сейчас в рамках национальных проектов стартует с 2019 года, чтобы инфраструктура, та минимальная, которая нужна, она функционировала в гораздо большем числе населенных пунктов РФ", - сказала она в ходе запуска Всероссийского проекта по улучшению условий функционирования ФАП "#ДоброВСело"

Она добавила, что проект поможет силами волонтеров не просто привести в порядок, покрасить и подготовить к зиме функционирующие ФАП, но и помочь со здоровьем местному населению: проводить медицинские обследования, профилактические беседы о здоровом образе жизни. "Это чрезвычайно важно, потому что село у нас по отношению к городу лидирует по смертности", - пояснила вице-премьер.

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