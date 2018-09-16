Мэй подвергла критике выссказывания экс-главы британского МИД
13:30 16.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала неприемлемым высказывание экс-главы британского МИД Бориса Джонсона, который сравнил правительственную стратегию Brexit с поясом смертника. Об этом она сообщила в интервью вещательной корпорации Би-би- си, которое было опубликовано в воскресенье.
"Прежде всего, я должна сказать, я думаю, что такой выбор формулировки был совершенно неприемлемым. Я была шесть лет министром внутренних дел и сейчас уже два года являюсь премьер-министром. Я думаю, что использование подобной лексики было неправильным", - сказала она.
Джонсон в авторской статье, опубликованной 9 сентября в газете "Мейл он санди", подверг острой критике предложения по выстраиванию будущих взаимоотношений с ЕС, которые были согласованы 6 июля на заседании британского кабмина в загородной премьерской резиденции Чекерс. "Мы обернули британскую конституцию поясом смертника и вручили детонатор [главному переговорщику Брюсселя в диалоге с Лондоном] Мишелю Барнье", - написал экс-глава МИД.
Джонсон предупредил, что договоренность по этому вопросу в ее нынешнем виде, а также общее видение премьер- министром будущих отношений с ЕС превратят Великобританию в "вассальное государство", которое будет вынуждено принять правила Евросоюза, потеряв одновременно право голоса. По его словам, Лондон согласился с выдвинутым Брюсселем графиком Brexit и смирился с тем, чтобы выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов (51 млрд долларов), ничего не получив взамен.
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