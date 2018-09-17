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Новости

В ЕСПЧ оспаривают превентивные аресты перед акцией 9 сентября

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10:20 17.09.2018 Источник: Ведомости

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба на задержание участника акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованной сторонниками политика Алексея Навального 9 сентября. Ее подала 22-летняя сотрудница штаба Навального в Красноярске Мария Маковозова, которую задержали еще 6 сентября – за три дня до не согласованного властями митинга – и отправили под арест на 10 суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия.  Ведомости

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