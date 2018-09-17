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СМИ сообщили о возможной отставке главы Пентагона

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10:32 17.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Глава Пентагона Джеймс Мэттис может покинуть свой пост из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на чиновников в Пентагоне и Белом доме. По словам одного из источников, президент усомнился в лояльности министра обороны.

«Он [Трамп] думает, что Мэттис не лоялен так, как Трамп хочет, чтобы были лояльны все его люди — публично, беспрекословно и полностью», — заявил чиновник.

Другие источники заявляют, что глава Пентагона разочарован импульсивностью Трампа и его склонностью к громким политическим заявлениям.

Ранее режиссер Майкл Мур выразил уверенность в том, что Трамп переизберется на второй президентский срок.  Газета.Ru

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