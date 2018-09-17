Шойгу: Новой военной операции в сирийском Идлибе не будет
19:50 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что новой военной операции в сирийском Идлибе не будет.
"Да", - сказал глава оборонного ведомства, отвечая на вопрос журналистов, верно ли то, что военной операции в Идлибе не будет.
"В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложены в этом документе", - добавил министр, говоря о том, согласна ли на это турецкая сторона.
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