Шойгу: Новой военной операции в сирийском Идлибе не будет

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что новой военной операции в сирийском Идлибе не будет.

"Да", - сказал глава оборонного ведомства, отвечая на вопрос журналистов, верно ли то, что военной операции в Идлибе не будет.

"В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложены в этом документе", - добавил министр, говоря о том, согласна ли на это турецкая сторона.