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Путин призвал избавиться от гендерных стереотипов

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15:32 20.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин призвал избавиться от гендерных стереотипов и карьерных ограничений для женщин в нашей стране. По его словам, необходимо использовать опыт других стран и создавать лучшие возможности для самореализации женщин. При этом в целом, считает он, к представительницам слабого пола в России относятся душевно и искреннее. Эхо Москвы

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