Иран: 10 человек погибло и более 20 пострадало при теракте по время парада

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере десять человек, включая журналиста, погибли в субботу и еще 21 пострадал в результате теракта, совершенного во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана. Такие данные приводит агентство Тасним со ссылкой на местного чиновника.

Ранее оно информировало, что жертвами атаки стали не менее восьми иранских военнослужащих из Корпуса "стражей исламской революции" (элитное подразделение вооруженных сил).

Отмечается, что число погибших может увеличиться, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

По данным телеканала "Пресс-ТВ", огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной.

Как пишет Тасним, всего было четверо нападавших. Двое из них были ликвидированы, остальных удалось задержать.







