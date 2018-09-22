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СМИ: Цена на нефть за баррель может подняться выше 80$

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11:45 22.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия в долгосрочной перспективе не сможет обеспечивать прежний спрос на свою качественную нефть на фоне сокращения поставок углеводородного сырья из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о введении санкций против этой страны - третьего производителя нефти в ОПЕК. Это приведет к скачку цен на нефть выше 80 долларов за баррель, сообщила в пятницу со ссылкой на собственные источники американская газета "Уолл-стрит джорнэл".

По ее данным, национальная нефтяная компания Saudi Aramco предупреждает потенциальных покупателей о том, что в октябре сможет поставлять нефть в ограниченном объеме. Это обусловлено тем, что компания недооценила потенциал роста спроса на углеводородное сырье в преддверии введения новых санкций против Тегерана. В долгосрочной перспективе Saudi Aramco все равно не сможет удовлетворять спрос на прежнем уровне, в условиях прекращения поставок из Ирана, пояснили источники издания.

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