Китай отказался от участия в совместных с США мероприятиях
18:30 22.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД КНР объявил об отмене участия Китая в нескольких совместных мероприятиях с Соединенными Штатами в связи с санкциями Вашингтона в отношении китайского военного ведомства за сотрудничество с оборонными предприятиями России. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.
В частности, Пекин отказался участвовать в симпозиуме, посвященном поддержанию международной безопасности на море, который в ближайшие дни запланирован в США. Кроме того, было объявлено об отмене 2-й встречи представителей штабов двух стран в рамках китайско-американского межармейского диалога, которая 25-27 сентября должна была состояться в столице КНР.
21 сентября в ходе представления, сделанного послу США в Пекине Терри Бранстеду, китайская сторона потребовала "исправить ошибку" и отменить санкции. В противном случае, заявили во внешнеполитическом ведомстве, "китайские ВС предпримут ответные меры".
Новости
- 19:30 22.09.2018
- Минкультуры Украины решило оценить имущество УПЦ
- 17:30 22.09.2018
- Порошенко предложил ФРГ инвестировать в украинскую газовую отрасль
- 16:30 22.09.2018
- Данные о гибели Ил-20 буду опубликованы 23 сентября - Минобороны РФ
- 15:30 22.09.2018
- Москва и Минск ищут решение проблемы с поставками темных нефтепродуктов
- 14:30 22.09.2018
- Жалоб на Ищенко не меньше чем на Тарасенко - Памфилова
- 13:52 22.09.2018
- В Хабаровском крае замечена агитация в "день тишины"
- 13:30 22.09.2018
- Судьбу окололунной станции решат на переговорах - Рогозин
- 12:30 22.09.2018
- США не имеет права вмешиваться с отношения КНР с РФ - Минобороны
- 11:45 22.09.2018
- СМИ: Цена на нефть за баррель может подняться выше 80$
- 11:15 22.09.2018
- Иран: 10 человек погибло и более 20 пострадало при теракте по время парада
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать