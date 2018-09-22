Китай отказался от участия в совместных с США мероприятиях

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД КНР объявил об отмене участия Китая в нескольких совместных мероприятиях с Соединенными Штатами в связи с санкциями Вашингтона в отношении китайского военного ведомства за сотрудничество с оборонными предприятиями России. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

В частности, Пекин отказался участвовать в симпозиуме, посвященном поддержанию международной безопасности на море, который в ближайшие дни запланирован в США. Кроме того, было объявлено об отмене 2-й встречи представителей штабов двух стран в рамках китайско-американского межармейского диалога, которая 25-27 сентября должна была состояться в столице КНР.

21 сентября в ходе представления, сделанного послу США в Пекине Терри Бранстеду, китайская сторона потребовала "исправить ошибку" и отменить санкции. В противном случае, заявили во внешнеполитическом ведомстве, "китайские ВС предпримут ответные меры".



