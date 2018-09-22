Два корабля ВМС Украины находятся у берегов Крыма

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два корабля Военно- морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Об этом журналистам сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму.

"В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, следуя в северо-восточном направлении. В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России", - говорится в сообщении.



