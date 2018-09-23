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Госдеп: Встреча лидеров США и Ирана на сессии ГА ООН возможна

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17:10 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, если переговоры с иранской стороной будут носить конструктивный характер. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в транслировавшемся в воскресенье интервью телеканалу "Фокс ньюс".

Журналист спросил главу Госдепартамента, готов ли Трамп встретиться в Нью-Йорке с Роухани. "Президент был предельно ясен. Если переговоры с Ираном будут конструктивными, президент рад их провести", - отметил госсекретарь.

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