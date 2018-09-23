В Норвегии гражданина России задержали по подозрению в шпионаже
18:10 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданин РФ задержан в Норвегии за шпионаж, сообщило в воскресенье Норвежское телеграфное бюро.
По его сведениям, он задержан предварительно на две недели после того, как был заподозрен в незаконной разведывательной деятельности после семинара в норвежском парламенте.
"Мужчина был задержан в пятницу и предстал перед окружным судом Осло в субботу. Он заключен под стражу на две недели с контролем писем и посещений", - уточнили агентству в норвежской Полиции безопасности.
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