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В Норвегии гражданина России задержали по подозрению в шпионаже

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18:10 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин РФ задержан в Норвегии за шпионаж, сообщило в воскресенье Норвежское телеграфное бюро.

По его сведениям, он задержан предварительно на две недели после того, как был заподозрен в незаконной разведывательной деятельности после семинара в норвежском парламенте.

"Мужчина был задержан в пятницу и предстал перед окружным судом Осло в субботу. Он заключен под стражу на две недели с контролем писем и посещений", - уточнили агентству в норвежской Полиции безопасности.

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