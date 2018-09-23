В Норвегии гражданина России задержали по подозрению в шпионаже

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин РФ задержан в Норвегии за шпионаж, сообщило в воскресенье Норвежское телеграфное бюро.

По его сведениям, он задержан предварительно на две недели после того, как был заподозрен в незаконной разведывательной деятельности после семинара в норвежском парламенте.

"Мужчина был задержан в пятницу и предстал перед окружным судом Осло в субботу. Он заключен под стражу на две недели с контролем писем и посещений", - уточнили агентству в норвежской Полиции безопасности.