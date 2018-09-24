0
0
149
Новости

Жители Японии против договора с Россией без предварительных условий - опрос

Добавить в избранное

08:40 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 75% опрошенных газетой "Иомиури" жителей Японии высказались против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий. Результаты опроса крупнейшая в стране газета опубликовала в понедельник.

Согласно публикации издания, большинство респондентов ответили, что поддерживают позицию японского правительства, согласно которой мирный договор между Японией и Россией необходимо заключить после решения вопроса принадлежности "северных территорий" (так в Японии называют южные Курильские острова). Против позиции своего правительства выступили 14% опрошенных жителей Японии.

Аналогичный опрос провела и ведущая деловая газета Японии "Никкэй" - по ее данным, 66% опрошенных выступают за необходимость сначала разрешить территориальный спор, а лишь затем заключать мирный договор. 19% респондентов, по этим данным, высказались против такой позиции японского правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:05 24.09.2018
В США грузовой поезд упал в реку из-за разрушения моста
0
0
10:00 24.09.2018
Программа маткапитала, скорее всего, будет продлена после 2021 года - Голикова
0
11
09:32 24.09.2018
Вступили в силу взаимные пошлины США и Китая
0
73
09:20 24.09.2018
От России нет пользы ни на Украине, ни в Сирии - Помпео
0
104
09:05 24.09.2018
ВМС Украины обвинили РФ в создании опасных инцидентов
0
127
09:00 24.09.2018
Навальный провел на свободе несколько секунд
0
148
08:50 24.09.2018
Печально известное судно Aquarius лишают приписки к Панамским портам
0
133
08:25 24.09.2018
СМИ: Российская пшеница несет угрозу американским фермерам
0
185
08:20 24.09.2018
Глава WADA объяснил решение о восстановлении статуса РУСАДА
0
170
08:10 24.09.2018
Западный циклон принесет в Москву облачность и дожди
0
163

Возврат к списку