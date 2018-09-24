Жители Японии против договора с Россией без предварительных условий - опрос

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 75% опрошенных газетой "Иомиури" жителей Японии высказались против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий. Результаты опроса крупнейшая в стране газета опубликовала в понедельник.

Согласно публикации издания, большинство респондентов ответили, что поддерживают позицию японского правительства, согласно которой мирный договор между Японией и Россией необходимо заключить после решения вопроса принадлежности "северных территорий" (так в Японии называют южные Курильские острова). Против позиции своего правительства выступили 14% опрошенных жителей Японии.

Аналогичный опрос провела и ведущая деловая газета Японии "Никкэй" - по ее данным, 66% опрошенных выступают за необходимость сначала разрешить территориальный спор, а лишь затем заключать мирный договор. 19% респондентов, по этим данным, высказались против такой позиции японского правительства.