Западный циклон принесет в Москву облачность и дожди

08:10

Сегодня Центральную Россию атакует циклон с запада, а значит, небо заволокут низкие облака, начнутся обложные дожди, которые к вечеру будут только усиливаться.

Днем облачно, во второй половине дня временами дождь, вечером сильные ливни.



