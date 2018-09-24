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Новости

Западный циклон принесет в Москву облачность и дожди

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08:10 24.09.2018

Сегодня Центральную Россию атакует циклон с запада, а значит, небо заволокут низкие облака, начнутся обложные дожди, которые к вечеру будут только усиливаться.
Днем облачно, во второй половине дня временами дождь, вечером сильные ливни. 

Максимальная температура в Москве +12…+14°, по области +10…+15°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 12-17 м/с. Относительная влажность 95-100%. Атмосферное давление будет падать и составит 733 мм рт. ст., - сообщает сайт Метеовести.

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