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Новости

В России может быть повышен возраст продажи алкоголя

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12:05 24.09.2018 Источник: Известия

В рамках принятия дополнительных мер по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции в России может быть увеличен возраст покупателей алкоголя до 20 лет. Об этом рассказала вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.

«Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», — рассказала она 24 сентября в интервью «РИА Новости».

Вице-премьер подчеркнула, что запрещать никто ничего не намерен, но Россия будет учитывать зарубежный опыт в борьбе с потреблением алкоголя.

«Никто не говорит о том, что всё нужно поставить под запрет. Есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года», –– сказала она.

11 сентября сообщалось, что россияне стали реже покупать выпивку. В этом помогла стратегия по профилактике алкоголизма, принятая в 2009 году. По данным ВЦИОМа, около 58% россиян выпивают время от времени или не чаще нескольких раз в месяц, при этом 40% граждан не пьют вовсе. Известия

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