"Мемориал" признал фигурантов дела "Нового величия" политзаключенными
16:00 24.09.2018 Источник: Эхо Москвы
«Мемориал» признал политзаключенными фигурантов дела «Нового величия», которых обвиняют в создании экстремистского сообщества с целью свержения власти и конституционного строя России. По мнению правозащитников, «дело Нового величия» – это символ жестокости и несправедливости борьбы с т.н. «экстремизмом» в современной России, а сами фигуранты стали жертвой полицейской провокации. «Мемориал» требует немедленного освобождения молодых людей и наказания виновных в их уголовном преследовании. Эхо Москвы
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