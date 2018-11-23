Министерство просвещения не получало из Госдумы предложений по замене ЕГЭ
15:00 21.11.2018 Источник: РБК
Министерство просвещения пока не получало из Госдумы предложений по замене Единого госэкзамена (ЕГЭ) на систему выявления талантов учеников на основе технологии блокчейн, однако пока менять подход к оценке знаний учащихся не планирует, сообщили в министерстве РБК.
Предложение заменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанной на блокчейн-технологии, изложил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в письме к министру просвещения Ольге Васильевой, сообщали «РИА Новости». Это позволит с «математической точностью» оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы, считает депутат.
«На сегодняшний день министерство не получало подобных предложений», — сообщили РБК в Минпросвещения.
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