Новая Земля полностью восстановилась после ядерных испытаний времен СССР - Северный флот

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспедиция Северного флота (СФ) на Новую Землю выявила, что природа Новой Земли смогла полностью восстановиться после проводимых на архипелаге в советский период ядерных испытаний. Об этом в пятницу сообщил журналистам командующий СФ адмирал"Могу сказать, что миф о Новой Земле как радиационном могильнике Арктики, который жив до сих пор и периодически муссируется в западных СМИ, по результатам работы наших специалистов полностью опровергнут. Природа архипелага успешно справилась с последствиями ядерных испытаний", - сказал командующий.По маршруту следования экспедиции исследователи проводили замеры радиационного фона. Превышений выявлено не было.По словам командующего СФ, сейчас больший вред экологии островов наносят последствия освоения архипелага - заброшенные территории, где раньше обитали люди, места скопления металлолома и мусора. Его ликвидацией занимается экологический взвод СФ. Только в этом году экологические подразделения Северного флота собрали на острове Котельный архипелага Новосибирские острова и подготовили к утилизации более 360 тонн металлического лома. А всего за последние года северофлотцы вывезли на утилизацию с территории арктических остров уже более 3 тыс. тонн металлолома.Новая Земля - российский архипелаг в Арктике между Баренцевым и Карским морями. В советские года здесь располагался ядерный полигон, на территории которого было проведено множество взрывов.