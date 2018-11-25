Террористы нанесли удар по Алеппо химическими снарядами

08:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 50 человек пострадали при обстреле жилых районов сирийского города Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате обстрела 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города Алеппо, где им оказана медицинская помощь", - сообщил Конашенков.

Как передавал правительственный телеканал "Сурия", шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). По его словам, боевики выпустили снаряды по кварталам, которые расположены близ линии соприкосновения сирийской армии с бандформированиями.