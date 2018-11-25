0
0
124
Новости

Террористы нанесли удар по Алеппо химическими снарядами

Добавить в избранное

08:58 25.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 50 человек пострадали при обстреле жилых районов сирийского города Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате обстрела 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города Алеппо, где им оказана медицинская помощь", - сообщил Конашенков.

Как передавал правительственный телеканал "Сурия", шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). По его словам, боевики выпустили снаряды по кварталам, которые расположены близ линии соприкосновения сирийской армии с бандформированиями.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:45 25.11.2018
Америка может закрыть границу с Мексикой из-за проблем с мигрантами
0
40
09:06 25.11.2018
Секретные материалы: США хотели устроить саммит лидеров КНДР и Южной Кореи в 1979-м году
0
101
09:04 25.11.2018
Снег и гололедицу прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье
0
118
08:55 25.11.2018
Глава МИД Чехии: Россия, по-моему, представляет опасность...
0
163
20:30 24.11.2018
Угроза Великобритании со стороны ИГИЛ снизилась благодаря РФ - посольство РФ
0
713
19:30 24.11.2018
Манифестанты устроили уличные беспорядки и поджоги в Париже
0
645
18:45 24.11.2018
СМИ: Удары ВВС коалиции и США снова привели к жертвам среди мирного населения в Сирии
0
802
18:15 24.11.2018
Испания готова снять вето и проголосовать по Brexit
0
822
17:30 24.11.2018
МИД КНР: Китай и Индия достигли успехов в урегулировании пограничных споров
0
718
16:30 24.11.2018
Порошенко и Вейонис запланировали визит в Донбасс
0
775

Возврат к списку