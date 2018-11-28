Госдеп призывают Европу оказывать большую поддержку Украине
09:20 28.11.2018 Источник: Коммерсант.ru
Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты хотят, чтобы «европейские союзники оказывали большую поддержку Украине». На регулярном брифинге она подчеркнула, что «многие европейские страны ввели санкции в отношении России из-за Крыма и Украины», но «не все санкции введены в полной мере». Коммерсантъ
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