Самой рискованной валютой в мире вновь стал рубль

10:00 Источник: Эхо Москвы

Рубль вновь стал самой рискованной валютой в мире. Об этом сообщает агентство «Блумберг». Прежде лидировала в антирейтинге турецкая лира, но она укрепила свои позиции. А на рубль продолжают оказывать давление снижение цен на нефть, а также сохраняющийся риск ужесточения американских санкций. При этом отмечается, что трейдеры стали меньше доверять российской валюте после инцидента в Керченском проливе. Эхо Москвы