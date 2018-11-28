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Новости

Самой рискованной валютой в мире вновь стал рубль

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10:00 28.11.2018 Источник: Эхо Москвы

Рубль вновь стал самой рискованной валютой в мире. Об этом сообщает агентство «Блумберг». Прежде лидировала в антирейтинге турецкая лира, но она укрепила свои позиции. А на рубль продолжают оказывать давление снижение цен на нефть, а также сохраняющийся риск ужесточения американских санкций. При этом отмечается, что трейдеры стали меньше доверять российской валюте после инцидента в Керченском проливе.  Эхо Москвы

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