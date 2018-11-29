Кабинет профессора Колумбийского университета изрисовали свастиками
14:00 29.11.2018 Источник: NEWSru.co.il
Неизвестные вандалы нарисовали свастику и оставили антисемитские надписи на стенах кабинета сотрудницы Колумбийского университета в Нью-Йорке, сообщает CNN. Полиция Нью-Йорка возбудила дело о преступлении на почве ненависти.
Свастика была обнаружена в кабинете 77-летней Элизабет Мидларски, еврейки, занимающейся исследованиями на тему Холокоста.
Подобный инцидент произошел с женщиной в 2007 году, когда на двери ее кабинета была нарисована свастика. Тогда преступников так и не поймали. Newsru.co.il
Новости
- 15:12 29.11.2018
- Правительство разрешило не устанавливать на автомобили знак "шипы"
- 15:00 29.11.2018
- В Киеве намерены добиваться закрытия Босфорского пролива для кораблей РФ
- 14:32 29.11.2018
- Устав автокефальной украинской церкви утвержден - СМИ
- 14:12 29.11.2018
- В Швеции посчитали сельское хозяйство наиболее быстро растущей сферой экономики РФ
- 13:32 29.11.2018
- В итальянском городе Фьюджи неизвестные взяли в заложники 20 человек
- 13:20 29.11.2018
- Независимым АЗС разрешили повысить цены на топливо
- 13:14 29.11.2018
- Мэр Собянин объяснил для чего в Москве создается инновационный кластер
- 13:05 29.11.2018
- США не намерены размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования
- 13:00 29.11.2018
- Кремль негативно воспринял призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азовское море
- 12:32 29.11.2018
- Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать