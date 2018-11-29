Кабинет профессора Колумбийского университета изрисовали свастиками

14:00 Источник: NEWSru.co.il

Неизвестные вандалы нарисовали свастику и оставили антисемитские надписи на стенах кабинета сотрудницы Колумбийского университета в Нью-Йорке, сообщает CNN. Полиция Нью-Йорка возбудила дело о преступлении на почве ненависти.

Свастика была обнаружена в кабинете 77-летней Элизабет Мидларски, еврейки, занимающейся исследованиями на тему Холокоста.

Подобный инцидент произошел с женщиной в 2007 году, когда на двери ее кабинета была нарисована свастика. Тогда преступников так и не поймали. Newsru.co.il