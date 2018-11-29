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Попытка закрепить в законе отказ США от продления ДСНВ вызывает беспокойство - Песков

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16:00 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка американских парламентариев законодательно закрепить отказ от продления действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) вызывает беспокойство. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле читали сообщения СМИ про данный законопроект представителей Республиканской партии, но еще не ознакомились с текстом. "Безусловно, до начала субстантивного (обсуждения) между Россией и США по разоруженческой тематике, попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства", - сказал Песков.

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