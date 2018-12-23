Президент Эстонии хотела бы приехать в Россию с благодарностями

09:00 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хотела бы приехать в Россию в случае ратификации пограничного договора между странами. Об этом она сказала в новогоднем интервью телеканалу ETV+.

"Я уже говорила, что в одном случае поеду [в Москву] совершенно точно: если будет ратифицирован наш пограничный договор, - цитирует фрагмент интервью вечером в пятницу портал "Делфи". - В таком случае я наверняка захотела бы поехать и поблагодарить".

Она призвала контактировать с Россией даже в условиях санкций. "Говоря о внешней политике, я уже неоднократно отмечала, что нужно разговаривать, даже если мы ни о чем не договоримся, - сказала она. - Да, нам гораздо приятнее разговаривать с теми людьми, с которыми мы находимся в едином пространстве ценностей и разделяем единые цели, но сущность дипломатии заключается в разговоре со всеми. По-моему, это крайне важно и необходимо".

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года в таком контексте, который сохранял потенциальные территориальные претензии к России. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. В настоящее время пограничный договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, представлен к ратификации в парламенты обеих стран.

В январе глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что по подписанному в 2014 году документу Таллин вновь нарушает договоренность, так как обе стороны должны были "обеспечить нормальную неконфронтационную атмосферу по отношению друг к другу со стороны правящих кругов". Россия свое обязательство выполнила, однако "со стороны эстонского правительства такой сдержанности не то что не наблюдалось, а наоборот - русофобская риторика зашкаливала", подчеркнул министр.