Аэропорт "Пулково" решили назвать в честь Достоевского
07:51 24.12.2018 Источник: РОСБАЛТ
Полководец Александр Невский не смог вырвать у писателя Федора Достоевского победу в конкурсе «Великие имена России». В дополнительном туре голосования решалась судьба нового имени аэропорта «Пулково» в Петербурге. Как и в первом туре, лидерство досталось Достоевскому — за него отдали голоса 40% респондентов. Александр Невский немного отстал от победителя, набрав 37% голосов. Писатель, запечатлевший Петербург в своих романах, оставил позади и композитора Дмитрия Шостаковича с его «Ленинградской» симфонией (его поддержали 22%).
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