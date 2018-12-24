Аэропорт "Пулково" решили назвать в честь Достоевского

07:51 Источник: РОСБАЛТ

Полководец Александр Невский не смог вырвать у писателя Федора Достоевского победу в конкурсе «Великие имена России».

В дополнительном туре голосования решалась судьба нового имени аэропорта «Пулково» в Петербурге. Как и в первом туре, лидерство досталось Достоевскому — за него отдали голоса 40% респондентов.

Александр Невский немного отстал от победителя, набрав 37% голосов. Писатель, запечатлевший Петербург в своих романах, оставил позади и композитора Дмитрия Шостаковича с его «Ленинградской» симфонией (его поддержали 22%).