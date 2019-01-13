Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в феврале во Вьетнаме
10:15 13.01.2019 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ
Новая встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме. С таким предложением выступил американский лидер, передает "Росбалт" со ссылкой на газету Yomiuri. Власти Северной Кореи официального ответа пока не дали.
В то же время вьетнамские власти заинтересованы в проведении встречи двух лидеров, пишет газета The Telegraph. В Ханое уже прошла встреча представителей США и КНДР.
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