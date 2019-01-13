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Новости

Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в феврале во Вьетнаме

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10:15 13.01.2019 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Новая встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме. С таким предложением выступил американский лидер, передает "Росбалт" со ссылкой на газету Yomiuri. Власти Северной Кореи официального ответа пока не дали.

В то же время вьетнамские власти заинтересованы в проведении встречи двух лидеров, пишет газета The Telegraph. В Ханое уже прошла встреча представителей США и КНДР.

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