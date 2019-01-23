Долг жителей Чечни за газ составляет около 35% от общей задолженности по стране
13:32 23.01.2019 Источник: RNS
Объем просроченной задолженности населения России за газ перед «Газпромом» составляет 37,9 млрд рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года), сообщили RNS в компании «Газпром межрегионгаз» (дочерняя компания «Газпрома»).
Ранее «Газпром межрегионгаз» сообщал, что объем просроченной задолженности населения Чечни на 1 декабря 2018 года составляет 13,219 млрд рублей. Таким образом, долг населения Чечни составляет 34,9% от всей задолженности населения России.
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