Опрос: Все больше японцев выступает за мирный договор с РФ без передачи островов

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Японии растет число тех, кто выступает за заключение мирного договора с Россией без передачи территорий или при передаче меньшей части юга Курил, хотя сторонники такого подхода пока остаются в меньшинстве. Это показали опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного ведущей деловой газетой страны "Никкэй".

10% его участников заявили, что вообще не ждут от России каких-либо территорий при заключении мирного договора - это на 3 процентных пункта больше, чем при предыдущем исследовании такого рода в ноябре. 11% (на 6 п.п. больше) считают, что Япония должна ограничиться получением острова Шикотан и прилегающей к нему гряды мелких необитаемых островков, на которые приходится 7% площади южной части Курил.

В то же время 41% опрошенных полагают, что передача этой островов должна быть первой частью решения проблемы. Затем, по их мнению, следует продолжить обсуждение судьбы самых крупных островов Кунашир и Итуруп. Однако число сторонников такой точки зрения сократилось на 5 п.п. по сравнению с опросом в ноябре. На 6 п.п., до 27% уменьшилось и число тех, кто хотел бы разом получить от России всю южную часть Курил.

В ходе опроса 42% респондентов высказались за заключение мирного договора с Россией до решения вопроса о южной части Курил. Такой подход отвергают 46% участников исследования. Оно было проведено по стационарным и мобильным телефонам по методу случайной выборки, ответы были получены почти от тысячи человек по всей Японии.

По мнению "Никкэй", в настоящее время нарастает число тех, кто готов вообще не требовать от Москвы какие-либо территории или ограничиться Шикотаном и прилегающими необитаемыми островками, которые в Японии называют Хабомаи и на переговорах для удобства считают за один остров.