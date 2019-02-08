Счетная палата дала отрицательное заключение на законопроект о Рунете

09:05 Источник: РОСБАЛТ

Счетная палата направила в Госдуму отрицательное заключение на законопроект о Рунете, передает корреспондент «Росбалта».

Аудиторы указали, что его реализация потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Между тем, в бюджете на 2019—2021 годы ассигнования на эти цели не предусмотрены, отмечается в заключении Счетной палаты.



«Кроме того, реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату. С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан», — говорится в документе.



Напомним, законопроектом предлагается обязать операторов связи обеспечивать установку в своей сети «технических средств противодействия угрозам» функционирования интернета на российской территории. При этом такие средства будут предоставлены операторам бесплатно Роскомнадзором. Помимо этого, планируется создать центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы для реализации отдельных организационных, административных и технических мер, необходимых для реализации законопроекта, а также проводить учения с целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования Рунета.

