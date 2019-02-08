Порошенко утвердил список "оккупированных" населенных пунктов
15:00 08.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил список «оккупированных» населенных пунктов в Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.
В Донецкой области «оккупированными» признаны города Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Макеевка, Снежное, Харцызск, Христовка, Чистяково, Шахтерск, Ясиноватая, а также ряд небольших населенных пунктов. В Луганской области это Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Должанск, Кадиевка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный и другие населенные пункты.
Кроме того, определен перечень «временно оккупированных» территорий. В Донецкой области это Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский районы, а в Луганской — Антрацитовский, Должанский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский. Росбалт
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