Порошенко утвердил список "оккупированных" населенных пунктов

15:00 Источник: РОСБАЛТ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил список «оккупированных» населенных пунктов в Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

В Донецкой области «оккупированными» признаны города Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Макеевка, Снежное, Харцызск, Христовка, Чистяково, Шахтерск, Ясиноватая, а также ряд небольших населенных пунктов. В Луганской области это Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Должанск, Кадиевка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный и другие населенные пункты.



Кроме того, определен перечень «временно оккупированных» территорий. В Донецкой области это Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский районы, а в Луганской — Антрацитовский, Должанский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский. Росбалт

