Алюминиевая ассоциация выступает за усиление мировой интеграции в разработке отраслевых стандартов
10:32 12.02.2019
Реализация Плана мероприятий по развитию алюминиевой промышленности до 2023 года, утвержденного вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, позволит увеличить объем рынка алюминиевой продукции в два раза – до 2,8 млн т. Для достижения данной цели необходимо ускорить решение актуальных вопросов в таких областях, как регулирование, разработка современных стандартов и технических норм. Такое мнение высказал председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко, выступая на круглом столе по вопросам стандартизации, прошедшем на площадке Сколково с участием Росстандарта и Международной ассоциации по стандартизации (ISO).
Участники заседания обсудили приоритетные вопросы отрасли, включая взаимодействие с Международной ассоциацией по стандартизации, которая объединяет национальные агентства из более чем 160 государств, и выступает за развитие сотрудничества, обмен опытом в интеллектуальной, научной, технической и экономической областях. На сегодняшний день усилиями ISO подготовлено около 22,5 тыс. международных стандартов, разработанных с учетом мнений 120 полноправных членов организации (включая Россию). В соответствии с рекомендациями ВТО стандарты ISO являются основой для разработки национальных документов по стандартизации и технических регламентов во многих странах. Представители Российской Федерации в настоящее время участвуют в 536 технических комитетах ISO по стандартизации с правом голоса и в 117 комитетах в качестве наблюдателя. Полноправным членом технического комитета (ТК) «Материалы для производства первичного алюминия» (ISO/TC 226 Materials for the production of primary aluminium) является ТК 099 «Алюминий».
В рабочей встрече с руководителями Росстандарта и представителями различных отраслей промышленности приняли участие президент ISO Джон Уолтер и генеральный секретарь организации Серхио Мухика. Они представили планы развития организации в презентации проекта «Стратегия ISO 2016-2020 и дальнейшая перспектива». Была также обсуждена возможность утверждения стандартов на русском как на одном из официальных языков. Зачастую оригиналы документов ISO и тексты ГОСТ Р ИСО, ГОСТ ИСО признаются неэквивалентными рядом экспертов из-за сложностей технического перевода. В экономике будущего, ориентированной на цифровизацию, эти барьеры должны быть преодолены.
«Стандартизация – одно из важнейших направлений в развитии алюминиевой отрасли. Подобные встречи с участием ведущих мировых специалистов помогают перенять опыт, усилить взаимодействие между странами, обсудить актуальные темы и найти решения по наиболее острым вопросам», – отметил Валентин Трищенко.
По информации Алюминиевой ассоциации
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