Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести
09:00 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать Сергея и его пострадавшую в Солсбери дочь Юлию пропавшими без вести. Об этом сообщила ТАСС во вторник племянница Сергея Скрипаля Виктория.
"По почте отправлены заявления от имени Елены Яковлевны (мать Сергея Скрипаля - прим. ТАСС) с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии [Москва]", - сказала Виктория.
Как ранее сообщалось, последний телефонный разговор Юлии и Виктории состоялся 24 июля 2018 года. Юлия позвонила двоюродной сестре и рассказала о здоровье отца. Она не назвала сроков возможного возвращения в Россию.
Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с матерью Сергея Скрипаля Еленой. Женщины собирались подать документы на визу в Великобританию, но 90-летняя Елена Скрипаль отказалась от поездки по состоянию здоровья. Власти Великобритании неоднократно отказывали Виктории в выдаче визы.
4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали, по версии британской стороны, подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на данном основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. При этом специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
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