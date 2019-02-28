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Путин потребовал от МВД повышать уровень раскрываемости преступлений

15:00 28.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция должна планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений; пока что положение дел в этой сфере меняется медленно. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

"В этом году и в ближайшей перспективе перед органами внутренних дел стоит целый ряд ответственных задач - прежде всего, важно планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений, на это должны быть направлены все ресурсы, оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел", - сказал глава государства. Путин отметил, что об этом он говорит регулярно, "однако положение дел меняется здесь медленно".

Так, по словам президента, в 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым. "Прошу вас серьезно подумать о том, какие реальные шаги следует предпринять для кардинального улучшения ситуации", - обратился Путин к руководству МВД.

Президент также потребовал от МВД жестко пресекать попытки преступлений экстремистского характера. На расширенном заседании коллегии МВД РФ он констатировал снижение общего количества таких правонарушений.

"Важнейшее направление работы - это противодействие экстремизму. Да, общее число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 2018 году сократилось почти на 17%. Однако в разных формах и проявлениях такие преступления зафиксированы практически в каждом регионе России", - указал глава государства.

Он убежден: "Органы внутренних дел должны жестко пресекать деятельность радикальных группировок, вместе с общественностью, органами власти на местах предупреждать конфликты на этнической, религиозной почве, принимать решительные меры для выявления и наказания тех, кто пытается распространить идеологию агрессии, насилия, нетерпимости, в том числе, а, может быть, прежде всего в молодежной среде".

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