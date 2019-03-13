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Британские военные вербуют философов на "фронт" психологической войны

18:27 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Лаборатории оборонных науки и технологий DSTL (Defence Science and Technology Laboratory) министерства обороны Великобритании вербуют психологов, философов и теологов, работающих в университетах Соединенного Королевства, для проведения исследований новых методов ведения психологической войны. Об этом в среду сообщает газета "Гардиан".

По данным издания, британские военные разработали специальный проект, направленный на выявление взаимосвязи между искусством, гуманитарными и социальными науками и формированием различных военных тактик и стратегий безопасности, включая "психологические операции". В DSTL подчеркнули, что на его реализацию выделено около 70 млн фунтов стерлингов (92 млн долларов). В программе, как ожидается, примут участие ведущие высшие учебные заведения королевства, включая Кембриджский и Ланкастерский университеты.

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