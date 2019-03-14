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НОВОСТИ

Нового референдума по Brexit, похоже, не будет

21:00 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский парламент отверг поправку об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit) при условии проведения повторного референдума по поводу членства страны в ЕС. Против этой поправки, внесенной бывшим депутатом от Консервативной партии Сарой Вулластон, которая сейчас является членом независимой парламентской группы, высказались 334 депутата, а 85 поддержали ее.

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