Нового референдума по Brexit, похоже, не будет
21:00 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский парламент отверг поправку об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit) при условии проведения повторного референдума по поводу членства страны в ЕС. Против этой поправки, внесенной бывшим депутатом от Консервативной партии Сарой Вулластон, которая сейчас является членом независимой парламентской группы, высказались 334 депутата, а 85 поддержали ее.
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