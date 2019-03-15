Около 100 целей атакованы в Газе в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные поразили за ночь в пятницу порядка 100 целей в секторе Газа в ответ на обстрел двумя ракетами Тель-Авива в четверг вечером и запуск пяти ракет по прилегающим к палестинскому анклаву территориям в течение ночи. Об этом сообщила пресс- служба Армии обороны Израиля.

"В ответ на ракетные обстрелы из Газы около 100 террористических целей были атакованы по всей территории сектора Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике. Среди пораженных объектов в армии указали "офисный комплекс штаб-квартиры ХАМАС на Западном берегу в центре города Газа, подземную производственную площадку для ракетного оружия, ряд военных целей, в том числе - военно- морских сил ХАМАС, военный учебный комплекс в южной части сектора Газа".



Ранее в армии сообщили, что в ночь на пятницу сирены воздушной тревоги сработали несколько раз в граничащих с сектором ГАЗА региональных советах Эшколь, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, а также городе Сдерот. Военные сообщили о пяти запусках ракет в Газе и перехвате трех из них системой ПВО "Железный купол".



В четверг вечером впервые с 2014 года сирены воздушной тревоги сработали в районе так называемого Большого Тель- Авива. Военные сообщили, что в сторону города были запущены две ракеты, но "Железный купол" не осуществлял перехватов. О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало.



"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа и у его границ. Армия Израиля с большой серьезностью рассматривает любую попытку причинить вред израильскому гражданскому населению и будет и впредь энергично бороться с этими террористическими актами", - отметили военные.

